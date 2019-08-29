Собака придумала интересный способ выпрашивать у туристов еду в Бангкоке

В Сети появилось видео, на котором бездомная собака по имени Гае, живущая на улицах Бангкока (Таиланд), притворяется раненой, чтобы привлекать внимание туристов и выпрашивать у них еду. Об этом 27 августа сообщил портал AOL News.

На кадрах видно, как дворняга волочит заднюю лапу по земле при виде прохожих, а когда к ней подходят, она начинает кружиться вокруг них. По словам местных жителей, животное живет в том районе уже несколько лет, и она нередко проделывает такой трюк, передает «РИА Новости».

«Я кормлю ее рисом, но она продолжает себя так вести. Я думаю, она так поступает, чтобы выпрашивать у людей еду», — сказала местная жительница, добавив, что проверяла лапу у Гаи, и у собаки всё хорошо.

4 августа пользовательница Twitter Стеф Хаберман опубликовала видео с собакой, объявившей бойкот своей хозяйке и не желавшей продолжать прогулку. По словам автора ролика, питомица легла прямо посреди тротуара в Нью-Йорке и отказывалась идти дальше.