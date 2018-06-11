Память Найды

Памятник дальневосточному Хатико — собаке Найде, которая больше 10 лет ждала хозяина недалеко от места его гибели, пообещали во время июньских праздников открыть в Комсомольске-на-Амуре. Средства на его создание жители Хабаровского края и других регионов России собирали собственными силами. Что известно о судьбе собаки, побившей рекорд знаменитого Хатико и ставшей одним из символов дальневосточного города, выяснил портал iz.ru.

ДТП

В 2005 году на одном из пешеходных переходов в Комсомольске-на-Амуре, недалеко от небольшого сквера, автомобиль сбил мужчину с собакой. Мужчина погиб на месте, у собаки была повреждена лапа. Кто-то говорит, что ее забрали на лечение в ветеринарную клинику, кто-то — что она просто на какое-то время исчезла.

А затем появилась вновь. Мохнатая рыжая дворняжка прибежала к автобусной остановке, находившейся поблизости от места ДТП, и начала встречать подходящие к ней автобусы — как будто кого-то ждала. Местные жители собаку узнали и прогонять не стали: люди догадывались, кого именно она надеется увидеть. Так Найда поселилась у автобусной остановки на проспекте Ленина.

К ее преданности горожане с самого начала относились по большей части с восхищением. Найду подкармливали, лечили, построили ей сначала одну, а затем сразу две будки. Она стала живой достопримечательностью города.

Жизнь Найды

Про мужчину, который погиб на проспекте Ленина, ничего не известно — СМИ, в том числе и местные, неоднократно освещавшие историю Найды, про него никогда не писали. Судя по тому, что Найда почти сразу вернулась к месту происшествия и ее никто не хватился, он был одиноким. И так и вошел в историю — как погибший хозяин дальневосточного Хатико.

В течение первых лет сердобольные местные жители несколько раз пробовали устроить собачью судьбу. Заканчивались все попытки одинаково: Найду отдавали в добрые руки, она сбегала и возвращалась на свой пост.

В конце концов от попыток пристроить строптивицу отказались даже самые увлеченные активисты. Тем более что собака, пусть и ладила с прохожими, действительно отличалась пугливым нравом — чужих опасалась, еду принимала только от знакомых. Нервничала, когда оказывалась в незнакомых местах.

По сути, «ничейной» Найда к концу жизни уже не была — во многих публикациях говорится о местной жительнице по имени Татьяна Громова, которая много лет ухаживала за Найдой. В интернете некоторые называли женщину хозяйкой собаки.

Вынужденное новоселье

На проспекте Ленина Найда провела 12 лет. То есть, даже несмотря на стресс и сложные «уличные» условия, прожила долгую, по собачьим меркам, жизнь. Трудности начались в 2015 году, когда в ее «родном» сквере начались работы по облагораживанию территории.

Чтобы не травмировать животное, за судьбой которого пристально следили многие жители города и как минимум большинство жителей района, руководство Комсомольска-на-Амуре решило временно отдать Найду на попечение сотрудников питомника «Спецавтохозяйства».

Найда_1 Автобусная остановка на проспекте Ленина, где Найда прожила более 10 лет Фото: youtube.com

Ни Найде, ни жителям города решение, судя по всему, по душе не пришлось. Активисты и жители города говорили, что собака отказывалась от еды и вообще чувствовала себя плохо. Одновременно в администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали журналистам о многочисленных обращениях с просьбой вернуть собаку на прежнее место.

В результате от планов передать ее зоозащитникам решили отказаться. Найда вернулась в сквер, побив, таким образом, рекорд Хатико: тот прождал хозяина 10 лет.

Пытаясь компенсировать собаке неудобства, в сквере даже установили еще одну будку. Но прожила собака там недолго.

«И всё, собачка умерла»

В августе 2016 года Найду недалеко от той самой остановки сбила машина — второй раз за ее жизнь. После этого собаку все-таки отвезли к зоозащитникам — в центр «Зооспас». Там она вскоре умерла на руках той самой Татьяны Громовой, которая «курировала» ее несколько лет.

Как писал «Интерфакс», сотрудники центра объяснили, что произошло это скорее от старости, чем от полученных травм. Возможно, не прошел даром и стресс, связанный с переселением на время ремонта сквера, а также сами изменения в привычном для нее месте обитания.

«Собака Найда недавно оказалась в нашем приюте после того, как попала под колеса автомобиля. Ее привезли с несильными ушибами, диагностировали также проблемы с почками, пролежни, инфекций не было. Она прожила неделю — отказывалась от еды и питья, умерла на руках у курировавшей ее женщины», — заявили журналистам представители «Зооспаса».

В городе новость активно обсуждали. При этом мнения разделились: кто-то винил питомник «Спецавтохозяйства», кто-то — центр «Зооспас».

Найда_1 Макет памятника Найде, художник Игорь Руттер Фото: youtube.com

«Уверен, что если бы зооспас не стал забирать собаку ради своего пиара, была бы она жива да здорова... Ну прихрамывала бы чуть сильнее... Вообще непонятно, жила собачка 12 лет, появился на горизонте зооспас, и все... Собачка умерла... », — писали на одном из городских форумов (орфография и пунктуация автора сохранены. — iz.ru).

Некоторые из интернет-пользователей и вовсе говорили, что всему виной — городские власти и коррупция: мол, пока осваивали деньги на сквер, сгубили собаку. Но, скорее всего, Найда и в самом деле умерла от старости. И, как отмечали некоторые жители города, ее жизнь в итоге была не худшей из возможных для бездомного животного.

От неравнодушных жителей

Тогда же в городе появилась мысль увековечить память собаки. Предлагалось в том числе поставить недалеко от остановки «лавочку ожидания» с ножками в виде собачьих лап.

«Смерть Найды жители приняли очень близко к сердцу. Люди постоянно звонят — не только комсомольчане, но и из других городов — не просто выражают соболезнования, а плачут, скорбят. Приносят цветы к будке, ставят свечи», — говорил «Интерфаксу» один из зоозащитников.

В конце концов победила более консервативная, но и дорогостоящая версия — в городе начали собирать деньги на сооружение памятника собаке. В апреле 2017 года на краудфандинговой платформе «Планета» появилась кампания по сбору средств «Арт-объект «Памятник Найде». В описании в том числе подчеркивалось, что идея его создания родилась еще до гибели животного.

«По собственной инициативе неравнодушные жители Комсомольска-на-Амуре построили Найде две новые будки и решили, что нужно установить скульптуру в честь собаки в центре сквера, как это сделали японцы, увековечив память пса Хатико. Однако Найда не дождалась памятника… Скорбное известие о том, что преданной дворняги больше нет, разнеслось по новостным лентам спустя буквально пару недель после того, как о ней узнала вся страна», — отмечалось в описании.

Найда_1 Церемония открытия памятника собаке Найде в Комсомольске-на-Амуре Фото: youtube.com

Проект по сбору средств завершился в июле прошлого года — к этому моменту с помощью интернет-пользователей удалось собрать 396 тыс. из заявленных 460 тыс. рублей. Еще до его завершения эскиз памятника, монумента высотой около полутора метров, сделал комсомольский художник Игорь Руттер. Выполнил памятник в итоге местный же архитектор Евгений Петров, работы которого уже стоят в городе.

Скульптуру собаки, установленную на постамент, решили поставить не в центре сквера, а у той самой остановки, где Найда провела больше 10 лет.

Символ верности

Действительно ли она столько лет ждала именно хозяина, конечно, точно неизвестно. Кинологи говорят, что некоторые собаки способны тосковать по человеку годами, но со временем все-таки его забывают. Поэтому не исключено, что к концу жизни Найдой в большей степени руководила «память места».

Или она действительно была уникальна.

«Есть два варианта. Либо это очень редкий случай, когда у собаки была сильная связь с хозяином и она действительно его ждала, либо собака оставалась на месте аварии в ожидании человека какое-то время, а затем ее стали подкармливать, ухаживать за ней и она просто привыкла. На уровне рефлексов это место связалось с получением положительных эмоций», — объясняла «Интерфаксу» начальник кинологической службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда агентства «Интерфакс» Наталья Симорот.

Но в целом не так важно, почему Найда оставалась у сквера столько лет, если она смогла объединить жителей города и — чего уж там — увековечить память о хозяине, так и оставшемся безвестным.