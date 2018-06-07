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Самый большой в Европе памятник коту появится в Петербурге

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Фото: vk.com/cats_republic
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В Санкт-Петербурге на Конногвардейской площади, рядом с центральным выставочным залом «Манеж», установят памятник коту. Скульптура, сделанная из цельных листов металла, достигает шести метров в высоту и трех в длину.

Этот памятник станет самым большим в Европе, рассказали телеканалу «78» в пресс-службе Республики кошек, уточнив, что его установят к Дню петербургского кота — 9 июня.

«Котик таких размеров, что под ним можно ходить, а выполнен он так, словно совсем небольшой кот сидит в огромных доспехах, защищающих его от петербургской непогоды — дождя, ветра и холода», — рассказали в пресс-службе.

Жители города подбирают имя для нового арт-объекта, среди лидеров — Дождь, Сплин и Петербург.

В мае жильцы дома №4 по улице Композиторов в Санкт-Петербурге установили памятник блокадным кошкам.

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