Самый большой в Европе памятник коту появится в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Конногвардейской площади, рядом с центральным выставочным залом «Манеж», установят памятник коту. Скульптура, сделанная из цельных листов металла, достигает шести метров в высоту и трех в длину.

Этот памятник станет самым большим в Европе, рассказали телеканалу «78» в пресс-службе Республики кошек, уточнив, что его установят к Дню петербургского кота — 9 июня.

«Котик таких размеров, что под ним можно ходить, а выполнен он так, словно совсем небольшой кот сидит в огромных доспехах, защищающих его от петербургской непогоды — дождя, ветра и холода», — рассказали в пресс-службе.

Жители города подбирают имя для нового арт-объекта, среди лидеров — Дождь, Сплин и Петербург.

В мае жильцы дома №4 по улице Композиторов в Санкт-Петербурге установили памятник блокадным кошкам.