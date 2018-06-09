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Памятник русскому Хатико появится в Комсомольске-на-Амуре

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Фото: Вольга
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Памятник собаке Найде, которая приобрела славу русского Хатико, будет открыт в субботу в Комсомольске-на-Амуре, сообщает правительство Хабаровского края.

Хозяин Найды погиб в результате ДТП на автобусной остановке в 2005 году. Собака 12 лет приходила к месту смерти хозяина и ждала его возвращения.

Попытки пристроить четвероногого друга к новым хозяевам не увенчались успехом. Местные установили для Найды будку, куда приносили корм. В 2017 году собака погибла под колесами машины.

«Утром, 9 июня, запланировано открытие памятника собаке Найде. Он посвящен верной собаке, которая много лет дожидалась своего погибшего в ДТП хозяина», — отметили в региональном правительстве, добавив, что средства на создание памятника собирали жители города.

Бронзовую скульптуру собаки работы местного художника Евгения Попова устанавливают накануне дня рождения города, который будет отмечаться 12 июня. 

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