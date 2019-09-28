Танкер Stena Impero зашел в порт Рашид в ОАЭ

Нефтяной британский танкер зашел в порт Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах. Накануне утром судно покинуло иранские морские ворота Бендер-Аббас. Танкер в середине июля задержал Корпус стражей исламской революции в Ормузском проливе.

Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок. На борту находились 23 человека, в том числе трое граждан России. В начале сентября семеро моряков, в том числе один россиянин, покинули страну и вылетели в Дубай.

Освободили танкер в среду, 25 сентября. На борту остаются 16 членов экипажа — это минимум, который обеспечивает функционирование судна в случае выхода в море.