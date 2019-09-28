ФИФА ответила на обвинения о махинациях в пользу Месси

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальное заявление о ходе голосования за награды лучших игроков по версии организации (The Best).

Как говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, опубликованном в пятницу, 27 сентября, процедура находилась под независимым контролем сторонней компании, которой была PwC.

В ФИФА также заявили, что расстроены публикациями в СМИ, в которых честность голосования подвергается сомнению, передает «Газета.ру».

В организации подчеркнули, что придерживались установленной процедуры, когда все ассоциации должны были отправить бюллетени в электронной и письменной форме с подписями и печатями.

Там заверили, что все бюллетени, которые были заполнены и отправлены согласно установленной процедуре, были учтены в голосовании.

26 сентября капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера обвинил ФИФА в фальсификации голосов за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. С аналогичным заявлением выступил и тренер сборной Судана Здравко Логарушич.

При этом в ФИФА и федерации футбола Никарагуа обвинения отвергли, опубликовав копии протоколов для голосования, в которых Баррера и Логарушич указали первым именно Месси.

32-летний нападающий сборной Аргентины победил в голосовании за приз лучшему игроку мира ФИФА и получил награду 23 сентября в Милане на специальной церемонии.

Кроме аргентинца на приз претендовали португалец Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» и голландец Вирджил ван Дейк из английского «Ливерпуля».