Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Meccи стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Церемония вручения наград ФИФА проходит в понедельник, 23 сентября, в Милане в здании театра Ла Скала, передает «РИА Новости».
В минувшем сезоне Meccи забил 51 гол в 50 матчах за «Барселону».
Кроме аргентинца на приз претендовали португалец Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» и голландец Вирджил ван Дейк из английского «Ливерпуля».
Ранее, 18 сентября, Роналду назвал Meccи лучшим футболистом, против которого ему доводилось выходить на поле.