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Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Meccи стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

Церемония вручения наград ФИФА проходит в понедельник, 23 сентября, в Милане в здании театра Ла Скала, передает «РИА Новости».

В минувшем сезоне Meccи забил 51 гол в 50 матчах за «Барселону».

Кроме аргентинца на приз претендовали португалец Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» и голландец Вирджил ван Дейк из английского «Ливерпуля».

Ранее, 18 сентября, Роналду назвал Meccи лучшим футболистом, против которого ему доводилось выходить на поле.

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