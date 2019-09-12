Месси объяснил нежелание покидать «Барселону»

Нападающий и капитан испанского ФК «Барселона» Лионель Месси заявил о нежелании покидать команду. Об этом Marca сообщает в четверг, 12 сентября.

10 сентября появилась информация о желании 32-летнего футболиста переехать в североамериканскую Высшую футбольную лигу (MLS) после истечения срока действия контракта с сине-гранатовыми. Также в качестве одного из претендентов на аргентинца назывался клуб экс-игрока сборной Англии Дэвида Бэкхема «Интер Майами», пишет RT.

«Барселона» — мой дом. Я не хочу уходить, но желаю побеждать», — заявил Месси. Он отметил, что сейчас находится в хорошей физической форме и остается важным членом команды, пишет сайт aif.ru.

Лионель Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе команды с 2000 года игрок 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Кроме того, Месси является лучшим бомбардиром в истории клуба. Соглашение с ним рассчитано до 30 июня 2021 года, однако с правом расторгнуть его самостоятельно по истечении любого сезона, сообщает телеканал «360». По словам футболиста, он был бы рад подписать с командой пожизненный контракт.