Роналду назвал Месси лучшим футболистом

Нападающий туринского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду назвал форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом, против которого ему доводилось выходить на поле. Об пишет The Sun в среду, 18 сентября.

«Он заставляет меня становиться лучше как игрока, а я подталкиваю его. Это лучший футболист, против которого мне приходилось играть», — заявил Роналду.

Игрок отметил, что с Месси у него хорошие отношения, хотя и не дружеские, но они оба делят футбольную сцену уже почти 15 лет, пишет «Спорт-Экспресс».

Оба игрока являются пятикратными обладателями «Золотого мяча», который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона. Криштиану Роналду с 2009 по 2018 год играл за мадридский «Реал», который является главным соперником «Барселоны», а Месси является воспитанником каталонской команды, пишет RT.

Ранее 18 сентября сообщалось, что португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил свое состояние примерно в $500 млн.