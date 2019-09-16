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Роналду не смог сдержать слез при просмотре видео с умершим отцом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Нападающий туринского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду не смог сдержать слез во время интервью британскому телеканалу ITV во время просмотра видео с умершем отцом. Об этом сообщает Good Morning Britain 16 сентября.

Футболист не смог сдержать эмоций после видеозаписи и вопроса о своем отце, который скончался в 2005 году в возрасте 52 лет. Тогда Роналду было 20 лет. По словам нападающего, он никогда раньше не видел этой записи, а расстроило его то, что отец не увидел его достижений.

«Он не увидел, как я получаю награды, чего я достиг. Моя семья это видела, мама видела, братья, даже мой старший сын. Но этого не видел мой отец», — приводит слова Роналду «Спорт-Экспресс».

Как уточняет телеканал «360», журналист показал Роналду ролик, на кадрах которого Жозе Динише Авейру говорит сыну о том, как сильно гордится им.

Криштиану Роналду является победителем Лиги наций УЕФА сезона-2018/19, пятикратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным обладателем «Золотого мяча». Роналду стал единственным в истории футболистом, который стал чемпионом Англии, Испании, Италии. Помимо этого, его назвали лучшим бомбардиром в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии за рекордное число сыгранных за команду матчей. Со сборной Португалии футболист выиграл первенство Европы в 2016 году. Как напоминает телеканал «Звезда», всего за сборную Португалии Роналду провел 158 матчей, в которых забил 88 голов.

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