Роналду не смог сдержать слез при просмотре видео с умершим отцом

Нападающий туринского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду не смог сдержать слез во время интервью британскому телеканалу ITV во время просмотра видео с умершем отцом. Об этом сообщает Good Morning Britain 16 сентября.

Футболист не смог сдержать эмоций после видеозаписи и вопроса о своем отце, который скончался в 2005 году в возрасте 52 лет. Тогда Роналду было 20 лет. По словам нападающего, он никогда раньше не видел этой записи, а расстроило его то, что отец не увидел его достижений.

«Он не увидел, как я получаю награды, чего я достиг. Моя семья это видела, мама видела, братья, даже мой старший сын. Но этого не видел мой отец», — приводит слова Роналду «Спорт-Экспресс».

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR