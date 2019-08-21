Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов

Нападающий сборной Португалии по футболу и туринского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду возмутился ростом цен на игроков. Об этом пишет издание Marca 21 августа.

По его словам, в современном мире €100 млн может стоить игрок, который ничего выдающегося не демонстрировал.

«В современном футболе сложно что-то просчитать. Клубы делают большую ставку на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше», — приводит RT слова Роналду.

Футболист отметил, что не согласен с тем, что центральный защитник или вратарь могут стоить по €70–80 млн, но понимает, что футбольная индустрия сейчас другая, пишет «Спорт-Экспресс».

Как напоминает REGNUM, ранее президент ФК «Бавария» Ули Хенесс заявил, что ни один футболист в мире не может стоить €100 млн.

15 августа УЕФА назвала претендентов на звание футболиста года. В список претендентов вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ванн Дейк.