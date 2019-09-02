Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить на футболке полученный по итогам прошлого сезона значок лучшего игрока чемпионата Италии. Об этом 2 сентября пишет FOX Sports.

Футболист стал единственным игроком, отказавшимся носить значок лучшего игрока Серии А за заслуги в сезоне-2018/19. По словам Роналду, его решение связано с нежеланием ставить себя выше партнеров по команде, пишет RT.

Награду также получили Николо Заниоло, Самир Ханданович, Калиду Кулибали, Фабио Квальярелла, Сергей Милинкович-Савич, пишет «Спорт-Экспресс».

30 августа сообщалось, что Роналду выразил надежду на победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов.