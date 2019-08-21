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Газзаев прокомментировал слова Роналду о завершении карьеры

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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
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Нападающий ФК «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из лучших игроков за всю историю мирового футбола и еще способен играть. Об этом НСН заявил заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

По его словам, Роналду находится в отличной физической форме и соответствует всем тенденциям развития футбола.

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«Безусловно, это один из лучших игроков мирового футбола за всю историю, на протяжении всей своей блестящей карьеры он всегда демонстрировал самые лучшие качества», — отметил Газзаев.

Он добавил, что, когда игроки такого уровня завершают карьеру, всегда хочется выразить сожаление, однако если Роналду примет такое решение, все «должны его уважать».

Ранее 21 августа «Спорт-Экспресс» писал, что Криштиану Роналду не исключил завершения карьеры в 2020 году.

«Но возможно, что я буду играть до 40 или до 41 года. Я не знаю. Всегда говорю, что нужно наслаждаться текущим моментом. Я собираюсь продолжать делать это», — сказал спортсмен.

34-летний Криштиану Роналду в сезоне-2018/19 провел 43 матча за туринский «Ювентус» и забил 28 голов при 10 голевых передачах. В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, победителем Лиги наций — 2019. Как напоминает телеканал «360», контракт португальца в «Ювентусом» рассчитан на четыре года.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ранее Роналду говорил, что не переживает за свое будущее, поскольку способен «играть на самом высоком уровне еще несколько лет».

21 августа сообщалось, что Роналду раскритиковал высокие цены на футболистов.

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