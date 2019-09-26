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Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера обвинил ФИФА в фальсификации голосов за Лионеля Месси. Его слова 25 сентября приводит издание El Chiringuito на странице в Twitter.

Баррера заявил, что сам он не голосовал за нападающего «Барселоны» при выборе лучшего игрока мира в премии The Best, сообщает телеканал «360».

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В самой федерации опровергли заявление Барреры и в ответ на запрос ТАСС предоставили копию протокола голосования за приз лучшему футболисту мира за подписью капитана сборной Никарагуа и с печатью местной федерации футбола. Как пишет «Спорт-Экспресс», он поставил на первое место именно форварда «Барселоны», нападающего «Ливерпуля» Садио Мане — на второе, а Криштиану Роналду из «Ювентуса» — на третье.

Как пишет RT, с аналогичным обвинением выступил и тренер сборной Судана Здравко Логарушич, однако, согласно отчету ФИФА, он назвал лучшим футболистом Месси, Вирджила ван Дрейка и Садио Мане поставил на второе и третье место соответственно. По словам тренера, он выбрал тройку лидеров в составе нападающих «Ливерпуля» Моххамеда Салаха, Садио Мане и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Лионель Месси победил в голосовании за приз лучшему игроку мира ФИФА и получил награду 23 сентября в Милане на специальной церемонии.

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