Определился лучший тренер года по версии ФИФА

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония вручения ежегодных наград ФИФА проходит в понедельник, 23 сентября, в Милане в здании театра Ла Скала, передает «Газета.ру».

В предыдущем сезоне немецкий специалист вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии.

На приз также претендовали испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», и наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

15 августа «Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» в серии пенальти.

29 августа голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).