Защитник «Ливерпуля» ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА

Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в четверг, 29 августа, пишет ТАСС.

Церемония вручения наград прошла в Монако. Там же ван Дейку вручили награду как лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19.

На звание лучшего игрока также претендовали португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.

В конце июля ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока. В финал также вышли Месси, Роналду и Ван Дейк. Церемония вручения наград пройдет 23 сентября в Милане.

12 мая ван Дейк был признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19. Футболист принял участие во всех 37 играх «Ливерпуля» в чемпионате и забил четыре гола. Победителя определили по итогам голосования болельщиков, экспертов и капитанов всех 20 команд высшего дивизиона чемпионата Англии.