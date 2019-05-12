Футболист «Ливерпуля» ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ
Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19. Об этом 12 мая сообщается на сайте клуба.
Футболист принял участие во всех 37 играх команды в чемпионате и забил четыре гола.
Победителя определили по итогам голосования болельщиков, экспертов и капитанов всех 20 команд высшего дивизиона чемпионата Англии.
На награду претендовали еще шесть человек из клубов «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити».
В январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую футбольную сборную мира 2018 года на основании голосования болельщиков. Одним из защитников в ней стал ван Дейк.