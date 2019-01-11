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УЕФА презентовал символическую сборную 2018 года

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Фото: TASS/Carlos Sanchez Martinez
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую футбольную сборную мира 2018 года на основании голосования болельщиков. Итоговой состав появился на сайте спортивной организации.

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Лучшим вратарем мира фанаты игры признали голкипера испанской «Барселоны», немца Марка-Андре тер Стегена.

В квартете защитников оказались три игрока мадридского «Реала» — испанец Серхио Рамос, француз Рафаэль Варан и бразилец Марсело, а также футболист сборной Голландии и английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Тремя лучшими полузащитниками ушедшего года болельщики назвали хорвата Луку Модрича из мадридского «Реала» и двух игроков лондонского «Челси» — француза Н’Голо Канте и бельгийца Эдена Азара.

Тройкой лучших игроков атакующего амплуа стали португалец Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса», аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

25 декабря стало известно, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назван лучшим российским футболистом 2018 года. Второе место досталось вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, а замкнул тройку лидеров защитник армейцев Марио Фернандес.

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