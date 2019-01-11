УЕФА презентовал символическую сборную 2018 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую футбольную сборную мира 2018 года на основании голосования болельщиков. Итоговой состав появился на сайте спортивной организации.

Лучшим вратарем мира фанаты игры признали голкипера испанской «Барселоны», немца Марка-Андре тер Стегена.

В квартете защитников оказались три игрока мадридского «Реала» — испанец Серхио Рамос, француз Рафаэль Варан и бразилец Марсело, а также футболист сборной Голландии и английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Тремя лучшими полузащитниками ушедшего года болельщики назвали хорвата Луку Модрича из мадридского «Реала» и двух игроков лондонского «Челси» — француза Н’Голо Канте и бельгийца Эдена Азара.

Тройкой лучших игроков атакующего амплуа стали португалец Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса», аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» и Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

25 декабря стало известно, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назван лучшим российским футболистом 2018 года. Второе место досталось вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, а замкнул тройку лидеров защитник армейцев Марио Фернандес.