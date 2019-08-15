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«Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА

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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
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«Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» в серии пенальти в матче за трофей.

Игра закончилась со счетом 2:2. В составе победителей голы забил Садио Мане (на 48-й и 95-й минуте), у «Челси» — Оливье Жиру (36) и Жоржиньо (101, пенальти), пишет «РИА Новости».

В серии послематчевых пенальти «Ливерпуль» забил пять голов, а «Челси» — четыре. Пятый гол у победителей забил Мохамед Салах. Ранее «Ливерпуль» выигрывал Суперкубок УЕФА в 1977, 2001 и 2005 годах.

2 августа сообщалось, что женщина-арбитр впервые в мировой истории футбола рассудит матч за Суперкубок UEFA. Возглавит судейскую бригаду в матче между «Ливерпулем» и «Челси» француженка Стефани Фраппар.

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