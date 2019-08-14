Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Начали мы довольно-таки хорошо, исполнили свой стандарт, нам удались две очень хорошие контратаки», — сказал специалист на пресс-конференции.

По его словам, первый поединок между командами в России был равным по игре и числу голевых моментов, а на результат ответной встречи существенно повлиял быстрый гол, передает RT.

В составе «Краснодара» отличились Тонни Вилена и дважды Магомед-Шапи Сулейманов. У «Порту» мячи забили бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш и Луис Диас .

Для «Краснодара» эта встреча стала второй в истории в Лиге чемпионов. В раунде плей-офф россияне встретятся с греческим «Олимпиакосом». Первый матч состоится 21 августа, ответный — 27 августа.