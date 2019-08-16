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Вратарь «Ливерпуля» Адриан получил травму из-за болельщика

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Вратарь английского ФК «Ливерпуль» Адриан может пропустить матч второго тура чемпионата страны против «Саутгемптона» из-за травмы, полученной во время празднования Суперкубка УЕФА. Об этом на своей странице в Twitter рассказал корреспондент The Times Пол Джойс.

32-летний испанский футболист пострадал из-за футбольного болельщика, выбежавшего на поле во время празднования победы команды. Отмечается, что фанат поскользнулся и случайно ударил Адриана по лодыжке, пишет RT. По словам тренера «красных» Юргена Клопа, 15 августа нога спортсмена распухла, и хотя 16 августа ему стало «гораздо легче», необходимо время, чтобы понять, насколько серьезна травма.

Испанец провел за «Ливерпуль» в Суперкубке УЕФА всего четыре дня после подписания контракта с клубом.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», ранее травму получил основной голкипер команды Алиссон. Он повредил икроножную мышцу в первом туре чемпионата Англии, в котором мерсисайдцы разгромили «Норвич». В матче второго тура в составе команды может выйти на поле 35-летний вратарь Энди Лонерган. Матч с «Саутгемптоном» пройдет 17 августа.

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