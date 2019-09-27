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Американский самолет и беспилотник провели разведку у берегов России

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Фото: commons.wikimedia.org
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Самолет и беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США совершили разведывательные полеты вдоль побережья Крыма и Кубани. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на зарубежных ресурсах.

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Самолет RC-135U вылетел с базы Суда-Бэй (Крит) и трижды пролетел вдоль всего побережья Кубани. После этого он почти три часа находился к юго-западу от Крыма, иногда подходя к полуострову на расстояние около 35 км, передает «Интерфакс».

Вечером рядом с Крымом был замечен стратегический беспилотник, вылетевший с базы Сигонелла на Сицилии. Он пролетел от западной оконечности Крыма до Большого Сочи. Ранее, 27 сентября, тот же БПЛА пять часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В это время он несколько раз подбирался на 36–57 км к российским регионам, которые граничат с Украиной — Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.

17 сентября истребители ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции сопроводили российские стратегические ракетоносцы Ту-160, совершавшие плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

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