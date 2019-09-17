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Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

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Фото: twitter.com/Belgian Air Force
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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, в ходе которого их сопроводили истребители ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

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Продолжительность полета составила более семи часов. После этого экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.

16 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, взлетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане. Уточняется, что B-52H пролетел вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки. Для обеспечения длительности полета его сопровождал самолет-заправщик ВВС США KC-135.

9 августа стало известно, что за неделю у российских границ провели разведку 17 иностранных летательных аппаратов. При этом истребители РФ 12 раз поднимались на перехват, чтобы самолеты не нарушали границу.

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