Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, в ходе которого их сопроводили истребители ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более семи часов. После этого экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.

16 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, взлетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане. Уточняется, что B-52H пролетел вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки. Для обеспечения длительности полета его сопровождал самолет-заправщик ВВС США KC-135.

9 августа стало известно, что за неделю у российских границ провели разведку 17 иностранных летательных аппаратов. При этом истребители РФ 12 раз поднимались на перехват, чтобы самолеты не нарушали границу.