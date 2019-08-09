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Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В течение недели у российских границ провели разведку 17 иностранных летательных аппаратов. Об этом 9 августа сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

При этом российские истребители 12 раз поднимались на перехват, чтобы летательные аппараты не нарушали границу.

23 июля сообщалось, что момент перехвата самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео. Тогда в воздух по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16 из-за замеченных в небе воздушных судов России и Китая.

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Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват

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