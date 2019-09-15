ЦРУ рассказало о дельфинах-шпионах во времена СССР

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило документы о существовавшей в 1960-70-х годах программы использования животных для проведения шпионских миссий.

Как говорится в материалах, выдержки из которых в воскресенье, 15 сентября приводит ТАСС, особую надежду американские спецслужбы возлагали на птиц, но также экспериментировали с дельфинами, собаками и кошками.

Одним из направлений были эксперименты с почтовыми голубями, которых планировалось использовать для съемки с воздуха секретных объектов с помощью специальной камеры.

Сами голуби не проходили никакой специальной тренировки. Ставка делалась на способность птиц, оказавшись в неизвестном месте, всегда находить путь домой. Птиц с прикрепленными к ним специальными камерами с таймером предполагалось выпускать в районе объектов противника, которые интересовали ЦРУ.

Голубей планировалось выпускать из-под полы пальто или из автомобиля. Предполагалось, что фотографии будут более качественными, чем снимки со спутника в те годы. В пояснении к документам указывается, что ни одна из программ с использованием животных по ряду технических и иных причин так и не стала действующей.

29 апреля норвежские рыбаки встретили белуху, на которой была одета «упряжь» с креплением от камеры GoPro. Животное спокойно плавало между лодок, не пугалось людей и даже позволяло себя гладить. Осмотр упряжки показал, что на ней имеется надпись «Оборудование Санкт-Петербурга». Предполагалось, что надеть оборудование с камерой на кита могли представители Северного флота в Мурманске.

Морские животные использовались в военных целях и в СССР. Так, в Севастополе с 1973 года существует центр подготовки боевых дельфинов. В частности, животных применяли для подрыва кораблей. В прошлом году в Киеве заявили, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году боевые дельфины, принадлежавшие Военно-морским силам Украины, не стали подчиняться российским военным.