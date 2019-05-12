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В США рассказали о шпионаже на парадах Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики Вашингтона Джеймс Дэвид заявил, что парады на Красной площади в 1950–1970-е годы были предметом работы западных спецслужб.

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Специалист проанализировал документы «Архива национальной безопасности», который был опубликован в 2018 году, и рассказал, почему парады представляли особый интерес для разведки.

В частности, по его словам, когда СССР активно разрабатывал ракеты, парады становились единственным способом получить изображения новейших вооружений с близкого расстояния.

Снимки могли сказать, сколько ступеней у ракеты, на каком топливе она работает, какую боевую массу может нести и на какое расстояние лететь. «Фотоохоту» за разработками в основном вели сотрудники дипломатических служб.

На сайте «АНБ» опубликованы фотографии с парадов разных лет на Красной площади. Некоторые сняты со стороны Кремлевской стены, некоторые — от ГУМа. Все фотографии маркированы грифом «секретно».

При этом ряд снимков сделан из первого ряда зрителей со стороны Кремля и подписан: «Советский источник». Съемка активно велась и из окон зданий по пути следования колонн с разных ракурсов и с длиннофокусной оптикой, передает «Федеральное агентство новостей».

Эксперт указал, что фотоотчеты делали со всех парадов в городах СССР, а также в Восточном Берлине, Праге и Китае. При этом Дэвид отметил, что съемка на парадах наверняка остается частью сбора информации и сегодня, несмотря на наличие спутников.

16 апреля Мосгорсуд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии. Он был арестован в России в декабре 2017 года. Как сообщали в правоохранительных органах, его взяли с поличным при получении секретных документов.

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