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Стивен Сигал поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Американский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.

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«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», — сказал актер в интервью телеканалу «Звезда».

Артист, в 2016 году получивший российское гражданство, посетил мероприятие вместе с женой. Сигал отметил, что любит парады на Красной площади в Москве и уже бывал на них.

В параде Победы приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений.

Президент России Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам парада. Он назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма.

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