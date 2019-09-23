Нарышкин заявил об угрозе безопасности государствам — участникам СНГ

Заседание руководителей органов безопасности и служб разведки стран — участниц СНГ в Казани проходит на фоне резкого обострения международной обстановки. Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Еще раз повторю: «Угроза безопасности государств — участников СНГ, связанная с вмешательством внешних сил, и взаимодействие органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества по их нейтрализации», — цитирует Нарышкина телеканал «Звезда».

По итогам встречи главы разведок СНГ должны подписать меморандум о совершенствовании процесса обмена информацией в целях защиты как от внутренних, так и внешних угроз, уточняет сайт kp.ru.

Ранее Нарышкин заявил, что не комментирует ситуацию вокруг Олега Смоленкова, которого СМИ называют агентом ЦРУ.

10 сентября канал CNN сообщил, ссылаясь на источник, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» американского президента Дональда Трампа к секретной информации.

Трамп заявил на это, что не в курсе истории с якобы вывозом американского агента из России.

12 сентября Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о нахождении Смоленкова на территории США. В Интерполе отказались комментировать информацию о запросе России по поводу его местонахождения.

23 сентября Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего. В МВД РФ не стали раскрывать информацию о том, кто является инициатором розыска.