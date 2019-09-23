Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявили в розыск как без вести пропавшего. Об этом в понедельник, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

«Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска», — заявили в ведомстве.

В МВД не стали раскрывать информацию о том, кто является инициатором розыска, пишет сайт kp.ru.

10 сентября канал CNN сообщил, ссылаясь на источник, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России «высокопоставленного осведомителя», передает НСН. Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» американского президента Дональда Трампа к секретной информации.

Трамп заявил на это, что не в курсе истории с якобы вывозом американского агента из России.

12 сентября Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола о нахождении Смоленкова на территории США. В Интерполе отказались комментировать информацию о запросе России по поводу его местонахождения.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, в Москве считают историю со Смоленковым спекуляцией. По его словам, это очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод», для того чтобы нагнетать в США недоверие к России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.