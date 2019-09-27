Дипломат заподозрил следствие по MH17 в наличии заготовленного ответа

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный российский дипломатический источник в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября.

«Все говорит о том, что это не Россия «отказывается работать со следствием», а сама ССГ подгоняет задачу под заранее заготовленный ответ. Признает только такое «сотрудничество», которое подтверждает возложенную на нас вину. А любые сомнения — с чьей бы стороны они ни прозвучали — с ходу отметает», — сказал высокопоставленный диписточник, добавив, что Москва неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН.

По словам дипломата, Малайзию, являющуюся вместе с Нидерландами главной пострадавшей стороной, на первом этапе вообще не допустили к расследованию, а теперь обвиняют Куала-Лумпур в «пособничестве Кремлю».

«К призыву короля Нидерландов с трибуны Генассамблеи ООН сотрудничать со следствием должны прислушаться прежде всего те страны, которые сразу после крушения заявили об имеющихся доказательствах причастности России к трагедии. Но до сих пор их так и не предъявили», — сказал собеседник агентства. По его словам, голландская сторона, не дожидаясь завершения следствия, обвинила Россию в гибели рейса MH17. «Сами же не прилагали должных усилий по сбору останков погибших и обломков самолета на месте крушения. За них эту работу проделали ополченцы, которых Гаага осудила «мародерство», — отметил собеседник агентства.

Источник ТАСС добавил, что во время технического расследования крушения предложения российской стороны о проведении совместных следственных экспериментов были оставлены без ответа.

В ходе уголовного расследования не были учтены переданные Москве первичные данные радиолокационного наблюдения и сведения о принадлежности зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», с помощью которого был уничтожен самолет, Киеву. «Украину, на данные которой опирается едва ли не все следствие, вообще освободили от ответственности за незакрытое небо над зоной военных действий. Простили Киеву и отказ от передачи первичных данных РЛС», — считает диписточник.

Ранее, король Нидерландов Виллем-Александер на выступлении на сессии Генассамблеи ООН напомнил, что резолюция Совета Безопасности Всемирной организации предусматривает, что все государства должны приложить усилия для расследования трагедии. Он призвал мировое сообщество предпринять шаги для установки ответственных за катастрофу.

Самолет «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 человек. Инцидент расследует группа под руководством Нидерландов. Россию не допустили к расследованию и обвиняют в том, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого был поражен лайнер.

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