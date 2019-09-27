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Ученые попытались оценить миграцию летучих мышей на Куршской косе

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Ученые из России и Германии впервые попытались оценить миграцию летучих мышей на Куршской косе в Калининградской области. Эксперимент проводился с 30 августа по 5 сентября 2019 года.

Специалисты отлавливали мышей при помощи сетей на протяжении четырех ночей в районе полевого стационара «Фрингилла. За это время им удалось поймать 589 особей пяти видов. Затем каждую окольцевали и определили ее пол и вес.

Мышей отлавливали и на форте №11 в Калининграде, и на орнитологической станции VentesRagas в Литве. Всего в этих местах было поймано и окольцовано 213 особей 10 видов, пишет Калининград.Ru.

Ранее сообщалось об инициативе калининградских властей оснастить въезд на Куршскую косу системой автоматического пропуска. Это могло бы сократить очереди на въезд в национальный парк.

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