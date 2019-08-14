Спасенных весной тюленей отпустили в море на Куршской косе

Сотрудники зоопарка Калининграда выпустили в море на Куршской косе двух спасенных вскормленных тюленей.

Десятикилограммового тюлененка заметили 9 апреля на пляже в Балтийске, а самку тюленя 14 апреля на Куршской косе, они были истощены и обезвожены. У животных были обнаружены глубокие раны от рыболовных крючков, поэтому тюлени прошли лечение. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе зоопарка.

Росприроднадзор выдал разрешение на возвращение животных в естественную среду обитания. Всего с апреля проходили реабилитацию четыре тюленя, двоих отпустили в большую воду в конце июля.