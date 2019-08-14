Прямой эфир

Спасенных весной тюленей отпустили в море на Куршской косе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники зоопарка Калининграда выпустили в море на Куршской косе двух спасенных вскормленных тюленей.

Десятикилограммового тюлененка заметили 9 апреля на пляже в Балтийске, а самку тюленя 14 апреля на Куршской косе, они были истощены и обезвожены. У животных были обнаружены глубокие раны от рыболовных крючков, поэтому тюлени прошли лечение. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе зоопарка.

Росприроднадзор выдал разрешение на возвращение животных в естественную среду обитания. Всего с апреля проходили реабилитацию четыре тюленя, двоих отпустили в большую воду в конце июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасенных балтийских тюленей выпустили в море на Куршской косе
Около 60 мертвых тюленей обнаружили на берегу залива на Аляске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019