Посетителей Куршской косы будут штрафовать за шалаши из хвороста

Руководство Куршской косы предупредило жителей Калининградской области о штрафах за шалаши и костры из хвороста. Люди разрушают пескозащитные сооружения.

По данным сотрудников национального парка, хворост был специально завезен и уложен на склон для предотвращения раздувания песка. Однако отдыхающие строят шалаши и иногда разжигают костры из хвороста, тем самым повреждая сооружения. Об этом сообщает Калининград.Ru.

За подобные действия отдыхающим могут выписать несколько штрафов, в том числе за разрушение сооружений, загрязнение мест общественного пользования и разведение открытого огня на особо охраняемой территории. Штраф за шалаши составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.