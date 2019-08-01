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Посетителей Куршской косы будут штрафовать за шалаши из хвороста

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Руководство Куршской косы предупредило жителей Калининградской области о штрафах за шалаши и костры из хвороста. Люди разрушают пескозащитные сооружения.

По данным сотрудников национального парка, хворост был специально завезен и уложен на склон для предотвращения раздувания песка. Однако отдыхающие строят шалаши и иногда разжигают костры из хвороста, тем самым повреждая сооружения. Об этом сообщает Калининград.Ru.

За подобные действия отдыхающим могут выписать несколько штрафов, в том числе за разрушение сооружений, загрязнение мест общественного пользования и разведение открытого огня на особо охраняемой территории. Штраф за шалаши составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

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