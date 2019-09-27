Двух москвичек спасли с горы под Алуштой

С горы Кастель под Алуштой сотрудники МЧС эвакуировали двух жительниц Москвы. Туристки находились на сложном скальном участке с осыпями и запросили помощи по телефону службы спасения.

Спасатели установили с ними звуковую связь и поднялись к ним. Девушки в медицинской помощи не нуждались и при помощи специалистов вышли из труднодоступного места, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В середине сентября сообщалось о нападении волков на трех человек в Симферопольском районе Крыма. Пострадавших госпитализировали. Позже выяснилось, что один из волков был заражен бешенством.