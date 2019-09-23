Украинские пограничники перестали пропускать машины в Крым на КПП «Каланчак»

Украинские пограничники перестали пропускать въезжающих в Крым машин на одном из автомобильных КПП на российско-украинской границе. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на погрануправление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу», — заявили в погранслужбе.

Тем, кто на желает пересечь границу на собственном автомобиле порекомендовали пользоваться пунктами пропуска «Джанкой» и «Перекоп». При этом стоит учитывать, что через последний пункт пропуска границу могут пересечь исключительно граждане Украины и России.

«Граждане третьих стран в данный момент могут проследовать пешим порядком или на транспортном средстве через пункт пропуска «Джанкой» и только пешим через пункт пропуска «Армянск», — уточнили в ведомстве.

Как отмечает «Газета.Ru», ранее украинские пограничники сообщали о планах начать ремонт на пунктах пропуска «Каланчак» и «Гончар».

Ранее Украина уже закрывала пункты пропуска на границе с Россией. Такой случай произошел в январе этого года. 27 января КПП «Чаплинка» («Перекоп») и «Каланчак» («Армянск») были закрыты из-за технического сбоя.