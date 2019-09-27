В Архангельске и Петербурге обнаружили брошенных животных

В контактном зоопарке под Архангельском животные пережили настоящую пытку. Кролики, еноты и попугаи — на наделю остались без еды и воды. Владелец зверинца просто уехал по делам и обрек питомцев на медленную смерть. Брошенных животных стали подкармливать местные жители. Но постоянно содержать зоопарк возможности у них нет. Сейчас ищут хозяев для зверей.

А в Петербурге лошадь пришла на остановку, и попыталась зайти в троллейбус. Неравнодушные горожане бросились искать владельца животного, и нашли. Хозяйка решила, что жить лошадям лучше в железных гаражах под скоростной магистралью — без особого присмотра. Уже год за лошадьми ухаживают волонтеры. Они переживают, смогут ли животные пережить эту зиму?