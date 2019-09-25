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Минсельхоз попросят ускорить идентификацию домашних животных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев. Эти документы призваны регламентировать обязательный учет животных, включая кошек и собак.

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С таким вопросом на «парламентском часе» в Госдуме 25 сентября к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратятся представители фракции «Единая Россия».

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, комитет готов подключиться к разработке документов, которые должны были появиться еще несколько лет назад.

«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками», — сказал он.

Парламентарий добавил, что тема совершенствования ветеринарного законодательства стоит на повестке дня нижней палаты, где для этих целей уже создана специальная комиссия.

При этом понимания, каким именно должен быть реестр животных, которые находятся в приютах, и как будут учтены дикие и опасные питомцы, проживающие в квартирах, сегодня нет, заявила «Известиям» член фракции ЕР Ольга Тимофеева.

В министерстве «Известиям» сообщили, что законопроект уже разработан, и в октябре его планируется внести на рассмотрение правительства.

Подробнее — в материале «Известий»:

Кот идентификации: Минсельхоз просят ускорить учет домашних животных

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