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В Петербурге рассказали о состоянии спасенной от котов краснокнижной птицы

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Фото: TASS/picture alliance/Arco Images G
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В Санкт-Петербурге рассказали о состоянии птицы, которую сотрудники ветеринарной службы отбили у котов на Московском проспекте.

По данным портала АБН, пернатый оказался вовсе не скопой, как было определено первоначально, а редким осоедом, который занесен в Красную книгу города.

Как отметил главный ветеринарный врач госпиталя птиц «Зеленый попугай» Владимир Романов, у птицы наблюдаются проблемы с печенью, а также найдено затемнение в легких.

«Но ее клиническое состояние дает нам уверенность в ее полном выздоровлении, после чего она сможет вернуться в свою среду обитания. Птица упитанная», — отметил он.

27 июня сообщалось, что омский охотинспектор спас новорожденного косуленка.

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