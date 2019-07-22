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Чайка похитила чихуахуа из сада на глазах хозяйки в Британии

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Фото: Global Look Press/Caroline Brinkmann
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Чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела вместе с собакой в городе Пейтон британского графства Девон в юго-западной части страны. Об этом сообщил местный новостной портал Devon Live.

По словам 24-летней Бекки Хилл, ее молодой человек развешивал белье в саду, когда увидел, как на питомца по имени Гизмо пикирует чайка. Птица унесла пса довольно далеко, и хозяева потеряли их из вида.

Пока девушка не смогла найти собаку, она даже не знает, жив ли он, но Бекка продолжает поиски при помощи социальных сетей и прессы.

В начале июля кот Джордж из Австралии, умеющий перепрыгивать через высокое заграждение, стал звездой соцсетей. Ролик, на котором животное преодолевает препятствие, опубликовали в Instagram его хозяева.

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