Чайка похитила чихуахуа из сада на глазах хозяйки в Британии

Чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела вместе с собакой в городе Пейтон британского графства Девон в юго-западной части страны. Об этом сообщил местный новостной портал Devon Live.

По словам 24-летней Бекки Хилл, ее молодой человек развешивал белье в саду, когда увидел, как на питомца по имени Гизмо пикирует чайка. Птица унесла пса довольно далеко, и хозяева потеряли их из вида.

Пока девушка не смогла найти собаку, она даже не знает, жив ли он, но Бекка продолжает поиски при помощи социальных сетей и прессы.

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