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Мощный ураган «Лоренцо» приближается к побережью Южной Америки

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Ураган четвертой категории из пяти возможных «Лоренцо» в Атлантическом океане приближается к северо-восточному побережью Южной Америки. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Синоптики сообщают, что на данный момент он находится в 1765 км от побережья самых южных островов Кабо-Верде. Скорость движения шторма составляет 19 км/ч, а максимальная скорость ветра уже достигла 220 км/ч.

Кроме того, волны, которые вызваны ураганом «Лоренцо», могут затронуть части северо-восточного побережья Южной Америки, начиная с 26 сентября, а также часть Наветренных Антильских островов с 27 сентября.

17 сентября американский штат Техас накрыло тропическим штормом «Имельда». Местные власти эвакуировали из зоны подтопления порядка 1 тыс. человек. На юго-востоке штата выпало от 23 см осадков и более. Территория к югу от города Бомонт пострадала больше всего — там местами выпало более 1 м осадков. Жертвами шторма стали пять человек.

В начале сентября на США обрушился ураган «Дориан». 6 сентября сообщалось, что его жертвами стали как минимум пять человек. Вызванные ураганом торнадо разрушили несколько домов в штате Северная Каролина.

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