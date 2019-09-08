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Два человека погибли во время шторма в Крыму

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Фото: ТАСС/ Сергей Мальгавко
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Не менее двух человек погибли, один пропал без вести из-за шторма в Крыму, сообщили 8 сентября в региональном МЧС.

Отмечается, что инциденты произошли в Ялте, при этом еще двух человек удалось спасти.

Как отметил глава республиканского МЧС, многие отдыхающие и судовладельцы пренебрегают опасными метеоусловиями, подвергая себя и окружающих смертельной опасности.

В то же время, по данным источника «Интерфакса», погибли шесть человек. Сообщается, один мужчина утонул в Отрадном районе, два человека погибли возле замка «Ласточкино гнездо», еще двое погибли на юге полуострова, и один мужчина, катаясь на доске, утонул возле Массандры. Собеседник агентства добавил, что шестерых человек в Ялте, Саках, Черноморском районе и Алуште удалось спасти. Все они купались в непогоду.

8 и 9 сентября в Крыму действует штормовое предупреждение из-за шестибалльного шторма. Порывы ветра достигают 22 м/с.

В четверг сообщалось, что вблизи города Судак в 200 м от берега прогулочный катер «Камелот» попал в шторм и затонул. На борту судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа. 13 человек удалось спасти, одна женщина погибла.

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