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В Приморье на 22 и 23 августа объявлено штормовое предупреждение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за сильных ливней, которые ожидаются в регионе 22 и 23 августа. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте Примгидромета.

«В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 22 августа в южной половине и на северо-западе Приморского края, днем 22 августа и ночью 23 августа на юго-востоке и востоке края ожидаются сильные дожди», — отметили метеорологи.

Ожидаются осадки количеством 15–45 мм за 12 часов и менее, в некоторых районах возможны дожди количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Кроме того, синоптики прогнозируют местами грозу с ветром до 15–20 м/с.

На реках западных и южных районов края возможен подъем воды до отметок от 2 м до 3,5 м, на реках восточных и центральных районов — на 1–2 м. Наиболее паводкоопасные районы — Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский.

17 августа в Приморье прошел тайфун «Кроса». Он затопил 17 участков дорог, оставил без транспортного сообщения несколько сел.

Ранее в августе над Приморьем прошел тайфун «Лекима», за несколько дней обрушивший на регион половину месячной нормы осадков.

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