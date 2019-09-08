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На Кипре утонул трехлетний мальчик из России

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Фото: Depositphotos
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Трехлетний мальчик, уроженец России, но проживающий на Кипре, утонул в бассейне одного из домов на западной части острова. Об этом вечером 7 сентября сообщает In Cyprus.

По данным издания, в 17:45 по местному времени в субботу отец мальчика обнаружил своего сына в бассейне без сознания. Мужчина вытащил ребенка из воды, после чего сразу же вызвал «скорую». Врачи оказали мальчику первую помощь. У него прощупывался пульс, но ребенок не приходил в себя. По дороге в больницу города Пафос врачи констатировали смерть ребенка.

Полиция проводит расследование инцидента.

Родители погибшего ребенка являются постоянными резидентами Кипра. Их дом расположен в деревне Аргака неподалеку от городка Полис Хрисохус. В окрестностях этой деревни расположено множество вилл с бассейнами, собственниками которых в основном являются иностранцы.

3 сентября несчастный случай произошел в Турции, когда девочка из России утонула в бассейне местного отеля, катаясь с горки в бассейне. Бригада скорой помощи доставила ребенка в ближайшую больницу, однако несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось.

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