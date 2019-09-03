Девочка из России умерла в турецком отеле

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне турецкой Аланьи во вторник, 3 сентября. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

По ее словам, трагедия произошла в бассейне отеля Maya World Beach.

Бригада скорой помощи доставила ребенка в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось, передает «РИА Новости».

Касимова добавила, что в губернаторство Антальи направлен официальный запрос с требованием тщательного расследования случаев гибели российских туристов на территории провинции и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как ранее сообщила родственница ребенка, девочка пострадала, катаясь с горки в бассейне. По ее словам, после инцидента врачи скорой «унесли ребенка, мать забрали и уехали».

18 августа несчастный случай произошел с 12-летней россиянкой. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, долгое время ребенок находился под водой. Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались помочь, а управляющий обвинил в произошедшем семью девочки. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии, оказать помощь прилетели российские врачи. Несмотря на усилия медиков, через 10 дней после происшествия девочка умерла.