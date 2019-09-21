Жертвами шторма «Имельда» в США стали пять человек

Пять человек стали жертвами тропического шторма «Имельда» в американском штате Техас. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает The New York Times.

По информации издания, один из погибших — молодой человек, пытавшийся спасти из воды свою лошадь, еще три человека погибли, находясь за рулем автомобилей. Тело пятой жертвы стихии нашли в канаве в пригороде Хьюстона.

Сообщается, что местные власти эвакуировали из зоны подтопления порядка 1 тыс. человек.

С утра вторника, 17 сентября, до вечера четверга на юго-востоке штата выпало от 23 см осадков и более. Территория к югу от города Бомонт пострадала больше всего — там местами выпало более 1 м осадков.

В начале сентября на США обрушился ураган «Дориан». 6 сентября сообщалось, что его жертвами стали как минимум пять человек. Вызванные ураганом торнадо разрушили несколько домов в штате Северная Каролина.