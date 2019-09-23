Ученые назвали наносящие наибольший экономический ущерб катаклизмы

Ученые назвали природные катаклизмы, которые причиняют человечеству наибольший вред. Как сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в понедельник, 23 сентября, это штормы и наводнения, которые возникают всё чаще из-за изменения климата.

«Более 90% стихийных бедствий связаны с погодой. Основные природные бедствия — штормы и наводнения, которые причиняют наибольший вред экономикам государств», — сказано в сообщении организации.

Метеорологи уточнили, что наибольшие экономические потери связаны с тропическими штормами.

«Сезон ураганов в Атлантике в 2017 году был одним из самых разрушительных, а ураган «Харви» принес 125 млрд долларов США убытков», — отмечают эксперты.

21 сентября сообщалось, что шторм «Имельда», обрушившийся, в частности, на американский штат Техас, унес жизни пяти человек. В начале сентября как минимум столько же жизней унес ураган «Дориан».

Нынешним летом из-за паводков пострадали российские регионы. Природный катаклизм привел к человеческим жертвам, подтоплениям домов и серьезным повреждениям инфраструктуры. В результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек, шесть пропали без вести, подтоплены оказались почти 11 тыс. жилых домов. В конце июля в результате второй волны паводка в Тулунском районе области подтопило 233 дома. В августе начался сильный паводок на Амуре.