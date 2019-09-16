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Приангарью выделят 3 млрд рублей на пострадавшие от паводка больницы

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Иркутская область получит из федерального бюджета 1,08 млрд рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений, пострадавших в результате недавнего наводнения. Еще 450 млн рублей поступит из консолидированного бюджета и 1,09 млрд рублей — из внебюджетных источников.

Ожидается, что к концу 2021 года в регионе построят шесть больниц, два кожно-венерологических диспансера и 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Еще три здания отремонтируют, пишет ИА IrkutskMedia.

Наводнение произошло в некоторых районах Иркутской области в конце июня 2019 года. На территории был введен режим ЧС. Тысячи людей остались без жилья, есть погибшие. Предварительная причина паводков — проливные дожди и таяние снегов в горах Восточного Саяна. Наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.

Президент России Владимир Путин назначил ответственным за восстановление пострадавших районов, строительство нового жилья в Приангарье вице-премьера страны Витая Мутко.

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