На ликвидацию последствий иркутского паводка выделили 18 млрд рублей

На ликвидацию последствий паводков в Иркутской области выделено в общей сложности 18 млрд рублей. 14 млрд из них — средства из резервного фонда, рассказал 12 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, восстановительные работы займут около четырех лет.

«Понятно, что если что и делать в таких условиях, то делать самым лучшим образом, восстанавливая инфраструктуру, делая ее более современной и удобной. Все работы должны быть завершены в 2023 году», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в сентябре стало известно, что для ветстанции в пострадавшем от паводков Тулуне будет построено новое здание. Недавно станцию отремонтировали, но при подтоплении пострадали оборудование и препараты.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за сильных дождей. Вода пришла в 107 населенных пунктов, было подтоплено порядка 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число пострадавших составило 45 тыс. человек.