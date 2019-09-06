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Мутко раскритиковал работу Орешкина с жителями подтопленного Тулуна

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Предприниматели, пострадавшие от паводка в Тулуне не получили выплаты от Минэкономразвития. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, сообщило в четверг, 5 сентября, агентство «РИА Новости».

«Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил (министру экономического развития – ред.) Максиму Орешкину, об этом сказал», — цитирует агентство высказывание Мутко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

3 сентября сообщалось, что тулунские бизнесмены пожаловались, что не могут получить средства на восстановление разрушенных паводком строений и производств из-за бюрократических проблем.

Тогда Мутко усомнился в статусе уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова.

2 сентября президент России Владимир Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром Тулуна, раскритиковав работу нынешнего главы города Юрия Карих.

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