Мутко усомнился в статусе иркутского омбудсмена

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко усомнился в статусе уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Об этом 3 сентября сообщает «Вести.Ру».

Местные бизнесмены пожаловались, что не могут получить средства на восстановление разрушенных паводком строений и производств из-за бюрократических проблем. Вице-премьер отреагировал на это, обратившись к омбудсмену.

«Какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих — ред.) не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ (предпринимателей — ред.)», — заявил Мутко. Он подчеркнул, что на Капитонова-Козлова после наводнения поступает множество жалоб от предпринимателей.

«Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области. Началось наводнение, сядь здесь (в Тулуне — ред.). Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр», — потребовал вице-премьер.

Накануне президент России Владимир Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром Тулуна, раскритиковав работу нынешнего главы города Юрия Карих.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.